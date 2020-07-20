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    Юран: «Химки» будут играть в РПЛ. Не вижу смысла ждать заявление об этом до среды

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, выступит ли команда в следующем сезоне в РПЛ.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля.

  • Источник: «Химки» останутся в ФНЛ, «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
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    • «Мы будем играть в РПЛ. Я уже устал. Три месяца идет долбежка. Нервы не выдерживают.

    Как готовить команду к полуфиналу Кубка России, когда каждый день идут вбросы? Игроки же тоже это читают. Но мы это выдержали.

    Заявление про то, что наше место продано? Да, я его сделал. На протяжении двух недель звонят. У меня есть некоторые моменты, поэтому заявление небеспочвенное. Устал от всех вбросов.

    Сейчас уже писали, что в Самаре открыли шампанское. Кто вообще что-то сказал? Министр спорта, генеральный директор, главный тренер?

    Оставьте нас в покое! Понимаю, что такая работа у журналистов. Но как себя чувствуют игроки и я? Мы ведь тоже люди.

    Министр спорта сказал, что всё есть и финансы не проблема. Наверное, понятно, что мы будем играть в РПЛ.

    Официальное заявление можно сделать и сегодня, судя по интервью министра. Не вижу смысла держать это до среды. Кого держать в напряжении? Игроков?

    Я понял, что решение принято. Это дает понять, что мы будем в РПЛ. Я немного больше знаю, но не понимаю, почему министр не может успокоить всех.

    Мне все ребята обзвонились. Все в напряжении», — рассказал Юран в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран.

    «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон. 0

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