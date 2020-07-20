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    Источник: «Химки» останутся в ФНЛ, «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

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    Подмосковные «Химки» не нашли финансовых средств для выступления в РПЛ и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, сообщает «Советский Спорт».

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    Таким образом, самарские «Крылья Советов», занявшие 15 место по итогам сезона 2019/20, останутся в высшем дивизионе чемпионатов России.

    Напомним, по итогам первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и завоевал право участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

    В воскресенье, 19 июля, «Химки» в полуфинальном матче Кубка России на выезде обыграли «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира, где 25 июля сыграют против «Зенита». 0

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