Решение о том, будет ли «Химки» играть в РПЛ, отложено до 22 июля

Подмосковныеопределятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля, сообщил министр спорта Московской области

«Отложили решение до вечера среды. Проводим многофакторный анализ, хотим, чтобы деньги были вложены в клуб с пользой, чтобы получили отдачу.

Не хотим, чтобы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда была мальчиками для битья», — сказал Терюшков агентству «Р-Спорт».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран.

«Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.

Ранее Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ.

16 июля министр спорта Московской области заявил, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России.

В воскресенье, 19 июля, «Химки» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, где 25 июля встретятся с петербургским «Зенитом». 0