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    Решение о том, будет ли «Химки» играть в РПЛ, отложено до 22 июля

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    Подмосковные «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    «Химки»
    «Химки»

    «Отложили решение до вечера среды. Проводим многофакторный анализ, хотим, чтобы деньги были вложены в клуб с пользой, чтобы получили отдачу.

    Не хотим, чтобы в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда была мальчиками для битья», — сказал Терюшков агентству «Р-Спорт».

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    • Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран.

    «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.

    Ранее Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ.

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    • 16 июля министр спорта Московской области заявил, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России.

    В воскресенье, 19 июля, «Химки» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, где 25 июля встретятся с петербургским «Зенитом». 0

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