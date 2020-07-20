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    Скончался лучший бомбардир в истории «Факела»

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    Бывший футболист воронежского «Факела» Владимир Проскурин умер в возрасте 75 лет, сообщается на официальном сайте команды.

    Скончался лучший бомбардир в истории «Факела»
    Скончался лучший бомбардир в истории «Факела»

    «Футбольный клуб "Факел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

    Проскурин принял участие в 239 матчах «Факела», который раньше носил название «Труд». В активе экс-футболиста 120 забитых мячей. Бывший нападающий является лучшим бомбардиром клуба.

    Также Проскурин выступал за ростовский СКА и московский «Спартак».

    После завершения игровой карьеры Проскурин являлся тренером и старшим тренером «Факела», работал председателем Воронежской областной федерации футбола. 0

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