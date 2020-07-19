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    Петржела: У «Химок» нет шансов, «Зенит» без вопросов возьмет Кубок

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России Химки
    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы петербургского клуба в финале Кубка России.

    Властимил Петржела
    Властимил Петржела

    В решающем матче «Зениту» предстоит сыграть против «Химок».

    «Сложно сказать сильнейший ли это "Зенит" в истории, но если они оформят золотой дубль, то это будет супер.

    У них подобрался отличный состав, который возглавляет сильный тренер и эффективное руководство. Они работают, как слаженная команда.

    "Зенит" показывает классный футбол, который дает результат. В финале у "Химок" нет шансов, питерцы без вопросов возьмут Кубок», — заявил Петржела «Спорт-Экспрессу». 0

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