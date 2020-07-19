Петржела: У «Химок» нет шансов, «Зенит» без вопросов возьмет Кубок

Бывший тренер «Зенита»оценил шансы петербургского клуба в финале Кубка России.

В решающем матче «Зениту» предстоит сыграть против «Химок».

«Сложно сказать сильнейший ли это "Зенит" в истории, но если они оформят золотой дубль, то это будет супер.

У них подобрался отличный состав, который возглавляет сильный тренер и эффективное руководство. Они работают, как слаженная команда.

"Зенит" показывает классный футбол, который дает результат. В финале у "Химок" нет шансов, питерцы без вопросов возьмут Кубок», — заявил Петржела «Спорт-Экспрессу». 0