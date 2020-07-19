Петржела: У «Химок» нет шансов, «Зенит» без вопросов возьмет Кубок

Властимил Петржела
globallookpress.com
В решающем матче «Зениту» предстоит сыграть против «Химок».
«Сложно сказать сильнейший ли это "Зенит" в истории, но если они оформят золотой дубль, то это будет супер.
У них подобрался отличный состав, который возглавляет сильный тренер и эффективное руководство. Они работают, как слаженная команда.
"Зенит" показывает классный футбол, который дает результат. В финале у "Химок" нет шансов, питерцы без вопросов возьмут Кубок», — заявил Петржела «Спорт-Экспрессу». 0