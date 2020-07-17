Сетьен: Поражение от «Осасуны» — это слишком

Главный тренерподвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против(1:2).

«Грустно и неприятно. Абсолютно несправедливое поражение. Может быть, не в Ла Лиге, потому что мы теряли очки, и это не позволило нам бороться с соперником.

Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но "Реал" на пути к этому. Поражение от "Осасуны" — это слишком. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других.

Было сложно подойти к воротам. Соперник стоял у штрафной, но нам было сложно контролировать фазы атаки, особенно — в контратаках. Я несу большую часть ответственности. Я — тот, кто тренировал и мотивировал команду, конечно. Убежден, что мы станем другой командой.

Мы будем играть с полной отдачей и подойдем к Лиге чемпионов с максимальными гарантиями. До того момента ситуация находится под моим контролем. Остальное я не могу контролировать», — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что благодаря завоеванному чемпионству «Реал» опередил «Барселону» по количеству трофеев за всю историю. 0