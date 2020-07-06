В МЛС выявлены пять новых случаев коронавируса

Клуб МЛСобъявил о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией среди футболистов, сообщает The Athletic.

Как передает источник, у одного из игроков положительный результат выявлен по итогам двух тестов, еще четверо ждут повторного тестирования.

Ранее о положительных случаях коронавируса сообщили два других клуба лиги — «Орландо» и «Даллас».

8 июля должен начаться специальный турнир MLS is back, все матчи которого состоятся в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо. 26 клубов лиги будут разделены на шесть групп, каждая команда проведет по три матча. После завершения турнира 11 августа возобновится регулярный чемпионат. 0