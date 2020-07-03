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    Зидан: Победа над «Хетафе» что-то больше, чем три очка

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 33-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Да, еще до игры было ясно, что нам будет непросто. В первом тайме они прессинговали очень высоко, и это дорого стоило нам. Но мы терпеливо ждали гола. Мы должны были сохранять спокойствие, несмотря на хорошую игру в защите "Хетафе". Нужно поздравить игроков, потому что им было непросто психологически и физически.

    Эта победа что-то больше, чем три очка? Это всего лишь три очка, но они очень важны, потому что нам была нужна эта победа и мы сделали это. Теперь осталось пять финалов, и самое важное сейчас — отдохнуть и подумать о следующей игре. Пока Ла Лига не завершена, нельзя говорить о победе в ней», — цитирует Зидана AS.

    За пять туров до конца чемпионата Испании «Реал» идет на первом месте и опережает «Барселону» на четыре очка. 0

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