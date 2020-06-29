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    Экс-капитан «Зенита» высказался за технические поражения командам в случае неявки на матчи РПЛ

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    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает правильным решение засчитывать клубам РПЛ технические поражения за неявки на матчи из-за коронавируса.

    Алексей Игонин
    Алексей Игонин

    «Перед ответственными людьми стоит задача любой ценой доиграть чемпионат России. Не удивлюсь, что ближе к концовке сезона большое количество матчей будет отменено, и всем, кто не смог прибыть на игры, засчитают технические поражения.

    И это правильно: клубы единогласно утвердили нынешний регламент. Если кто-то голосовал против, хотелось бы знать, кто конкретно и почему, но нельзя менять правила по ходу игру, подписали — играйте. Чем думали, соглашаясь на эти условия?» — цитирует Игонина Bobsoccer.

    Напомним, ранее «Оренбург» отказался от матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ. Перед игрой в клубе выявили восемь положительных тестов на коронавирус. «Оренбургу», скорее всего, будет присуждено техническое поражение на заседании КДК РФС. 0

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