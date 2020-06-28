«Уотфорд» — «Саутгемптон»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 1:3.

В составе победителей дубль оформил нападающий Дэнни Ингс. В послужном списке форварда уже 17 забитых мячей в текущем сезоне.

В концовке хозяева поля смогли размочить счет, гол в свои ворота забил защитник «святых» Янник Вестергорд. Но спустя несколько минут Джеймс Уорд-Праус восстановил отрыв.

Победа позволила «Саутгемптону» подняться на 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Уотфорд» — 16-й.