«Уотфорд» — «Саутгемптон»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил нападающий Дэнни Ингс. В послужном списке форварда уже 17 забитых мячей в текущем сезоне.
В концовке хозяева поля смогли размочить счет, гол в свои ворота забил защитник «святых» Янник Вестергорд. Но спустя несколько минут Джеймс Уорд-Праус восстановил отрыв.
Победа позволила «Саутгемптону» подняться на 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Уотфорд» — 16-й.
АПЛ. 32-й тур
«Уотфорд» — «Саутгемптон» — 1:3 (0:1)
Голы: Ингс, 16 (0:1). Ингс, 70 (0:2). Беднарек, 79 — в свои ворота (1:2). Уорд-Проуз, 82 (1:3)«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения (Пуссетто, 79), Доусон, Масина (Холевас, 74), Капуэ, Перейра (Жоау Педру, 74), Дукуре, Хьюз (Уэлбек, 73), Дини, Сарр«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (Армстронг, 65), Лонг (Адамс, 75), Редмонд, ИнгсПредупреждения: Доусон, 32. Дукуре, 90+5. Каткарт, 90+6