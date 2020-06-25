В «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса

Cпортивный директорсообщил о вспышке коронавируса в команде.

«Оренбург» может сыграть молодежным составом ФК «Оренбург 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

«Готовясь к матчу с "Краснодаром", игроки вчера утром сдавали тесты. У ряда футболистов они оказались положительными. Такие вот результаты. Сколько? Довольно большая группа. Не шесть человек, но все равно. Больше, чем в "Уфе", — цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".

"Возможно, придется сыграть с 'Краснодаром' молодежью. Она даже не тренировалась. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится... Ждем решения".

Матч "Оренбурга" и "Краснодара" должен состояться 27 июня. 0