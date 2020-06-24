Вагнер Лав сожалеет о провале переговоров с ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКАрассказал, почему не состоялся его переход в армейский клуб.

«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах!

Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

Я тоже думал, что вопрос уже решен, но причины срыва мне неизвестны. Могу ли завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив», — цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с казахстанским «Кайратом». 0