Вагнер Лав сожалеет о провале переговоров с ЦСКА

Вагнер Лав
globallookpress.com
«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах!
Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.
Я тоже думал, что вопрос уже решен, но причины срыва мне неизвестны. Могу ли завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив», — цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с казахстанским «Кайратом». 0