Хацкевич: «Ротор» работает над усилением состава

Главный тренеррассказал о планах команды на усиление перед Премьер-лигой.

«Физиологию не обманешь. Первую неделю подготовки мы просим ребят, чтобы они работали по своему состоянию. Возрастная категория разная и состояния тоже разные. Так что здесь самое главное — первое время сдерживать эмоции от возвращения на поле.

В первую очередь, я хочу сказать спасибо всем тем игрокам, которые добивались результата в ФНЛ. У некоторых закончились контракты. Мы работаем над усилением нашего состава для Премьер-лиги и над улучшением игры команды.

Также хотелось бы сказать слова благодарности тому тренерскому штабу, который работал до нас. Выход в РПЛ — это заслуга тренерского штаба, ребят, докторов, массажистов, административного корпуса. Выражаю благодарность за их работу и профессионализм!

И, конечно, благодарность болельщикам. Они — неотъемлемая часть команды, которая поддерживает нас на "Волгоград Арене" и не забывает про выездные матчи. Мы ощутили это на игре с "Шинником", когда поддержка была очень нужна.

Вели селекционную работу. Были на связи со спортивным и генеральным директорами. Было достаточно времени просмотреть игроков на те позиции, которые нам нужны. Просматривали все кандидатуры, что нам предлагали. Кто-то не подходит по своим профессиональным футбольным качествам, у кого-то очень высокая цена и зарплата. Мы все это учитываем. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав. Время самоизоляции потратили на просмотр и отбор футболистов», — приводит слова Хацкевича пресс-служба волгоградского клуба. 0