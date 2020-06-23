Руководствонаправило клубам проект медицинского протокола для возвращения болельщиков на стадионы, сообщает AFP.

В Испании планируют частично вернуть болельщиков на стадионы globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Дата возвращения зрителей и процент заполняемости арен в документе не приводятся. Болельщики должны будут проходить процедуру регистрации для посещения матчей. В дни игр зрителей разделят на группы и через определенные временные отрезки будут заводить на стадион. При температуре тела выше 37,5 градуса зрителю будет отказано в посещении матча.

Ла Лига обяжет находиться в маске на протяжении всей встречи, каждому зрителю выдадут по две бутылки с водой, также обязательно соблюдение социального дистанцирования.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что в скором времени стадионы Испании разрешат заполнять на 10-15%. 0