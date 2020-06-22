ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппПридется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре
  • 17:35
    • РФС попросил Роспотребнадзор смягчить протокол
  • 16:51
    • Утверждены даты проведения ЧМ-2021 по хоккею
  • 14:03
    • Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
  • 13:22
    • Итальянский журналист раскритиковал РФС за непоследовательные решения
  • 13:09
    • Чорич и фитнес-тренер Джоковича заболели коронавирусом
    Все новости спорта

    РФС попросил Роспотребнадзор смягчить протокол

    Футбол РФС РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российский футбольный союз сформировал свое предложение в адрес Роспотребнадзора о внесении поправок в действующий протокол, информирует «Спорт-Экспресс».

    РФС
    РФС

    На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садятся все, кто контактировал с заболевшим.

    РФС просит Роспотребнадзор либо отправлять на изоляцию только футболистов с положительным анализом на коронавирус, либо тех, кто плотно контактировал с зараженным более 15 минут.

    РФС уже просил смягчить протокол до рестарта Премьер-лиги, но тогда Роспотребнадзор не стал делать исключений для футбола.

    Ожидается, что новый ответ от Роспотребнадзора придет до начала нового тура. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков
  • 03:07
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Бернли»
  • 1.89
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бернли» устоять на «Этихад»?
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Удержится ли «Ювентус» на первом месте?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Завоюет ли «Милан» первую победу после паузы?
  • «Лечче» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Оливье Жиру принес победу «Челси» Футбол Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атакуРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Челси» 00:550
  • 09:00
    • «Бавария» сделала предложение по Сане
  • 01:00
    • «Реал» победил «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
  • 17:20
    • Погребняк приступил к полноценным тренировкам
    «Гранада» — «Вильярреал» Футбол Примера. «Реал» вышел в лидеры, «Барса» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетико» одолел «Вальядолид»Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры 01:090
    2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 17:07
    • Главного тренера «Эвертона» подозревают в неуплате налогов
  • 16:35
    • «Тулуза» назначила нового главного тренера
  • 16:18
    • Глушаков призвал клубы РПЛ соблюдать фейр-плей
    Ниль Мопе Футбол Мопе призвал «Арсенал» быть скромнее. «Канониры» вновь проиграли в АПЛПодопечные Микеля Артеты неожиданно уступили «Брайтону» Вчера в 15:070
  • 16:03
    • Рублев проведет две недели в карантине
  • 14:31
    • «Бавария» предложила за Сане 40 миллионов евро
  • 14:19
    • Васильев выдвинут кандидатом в президенты СБР
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие