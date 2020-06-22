РФС попросил Роспотребнадзор смягчить протокол

Российский футбольный союз сформировал свое предложение в адрес Роспотребнадзора о внесении поправок в действующий протокол, информирует
«Спорт-Экспресс».
На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садятся все, кто контактировал с заболевшим.
РФС просит Роспотребнадзор либо отправлять на изоляцию только футболистов с положительным анализом на коронавирус, либо тех, кто плотно контактировал с зараженным более 15 минут.
РФС уже просил смягчить протокол до рестарта Премьер-лиги, но тогда Роспотребнадзор не стал делать исключений для футбола.
Ожидается, что новый ответ от Роспотребнадзора придет до начала нового тура.
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