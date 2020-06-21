Новиков: Со стороны «Краснодара» — спортивный поступок, в духе честной игры

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал перенос матча его команды сиз-за того, что в составе бело-голубых ряд игроков заболел коронавирусом.

В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.

«Мы серьёзно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с "Краснодаром", и всё случившееся для нас, конечно, полная неожиданность.

Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом.

Мы были готовы к любым вариантам вплоть до полудня, когда ещё успевали бы прибыть в Краснодар на игру, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть, тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день.

Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС.

Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что Динамо поддержало бы такой шаг, он выглядит логично. Вот и Сергей Семак, главный тренер "Зенита", вчера выступил с аналогичным комментарием.

Это ведь общая задача Лиги и клубов — закончить чемпионат в равной спортивной борьбе, не нарушая при этом рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается матча с Краснодаром, то мы были готовы отправить и молодёжный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры.

В этой связи мы очень благодарны футбольному клубу "Краснодар", Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры.

Все прогнозы на РПЛ

Если регламент не изменят, то с ЦСКА играем молодёжным составом. Совершенно верно.

Если изменений не будет, то главная команда остаётся на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведёт "молодёжка", которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье», — приводит слова Новикова клубная пресс-служба.

Исполком РФС принял решение перенести встречу «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля. 0