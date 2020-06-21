Крыховяк и Эдер — в стартовом составе «Локо» на матч с «Оренбурга»

Гжегож Крыховяк
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Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.
Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Капленко, Шкофлек, Куат, Чуканов, Фамейе.