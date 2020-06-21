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    Удастся ли Николичу начать в «Локомотиве» с победы?

    «Локомотив» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч РПЛ 21 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Оренбург»
    Марко Николич
    В 23 туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле «Оренбург». Команды встретятся 21 июня в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало в 17:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июня 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 17:30 Оренбург Оренбург
  • Россия. Премьер-лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    В «Локо» произошли изменения. Клуб сменил главного тренера. 1 июня на пост заступил Марко Николич, который заменил Юрия Семина. Таким образом, хозяева будут настроены только на победы, ведь новому наставнику нужно себя зарекомендовать.

    На перерыв «Локомотив» ушел на хорошей ноте. «Красно-зеленые» обыграли «Ростов» со счетом 1:3. После этого клуб занял второе место в таблице, набрав 41 очко.

    «Краснодар» имеет такое же количество баллов, поэтому «железнодорожникам» необходимо побеждать.

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа над «Ростовом» стала второй подряд в РПЛ, поскольку в позапрошлом туре тогда еще подопечные Семина выиграли у «Ахмата» 1:0. Кроме того, стоит выделить ничью с «Зенитом» (0:0).

    Напомним, что в рамках товарищеских встреч «Локо» обыграл «Тамбов» 1:0 и сыграл вничью с «Казанкой» 1:1.

    «Оренбург»

    «Оренбург» близок к зоне вылета. Команда имеет 23 очка, при этом у «Крыльев» (15 место) на один пункт меньше. Так что очередное поражение для «горожан» может стать серьезной проблемой.

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    • Клуб проиграл в двух последних турах. Сначала было разгромное фиаско в игре с «Сочи» 5:1. Затем «Оренбург» уступил дома «Спартаку» 1:3.

    Последняя победа команды была 7 марта над тульским «Арсеналом». Но она была лишь шестой за 22 тура в РПЛ этого сезона.

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    • Коллектив проиграл 11 матчей, тогда как показатель в 12 поражений является худшим результатом лиги.

    Прогноз и ставки

    Старт будет тяжелым для всех. Тем не менее у нового главного тренера «Локомотива» будет особая мотивация, поскольку ему нужно заслужить уважение, преодолевая воздействие авторитета Юрия Семина.

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    Именно «железнодорожники» являются фаворитами матча. На их победу дают 1.69, тогда как на победу «Оренбурга» предлагают 5.30.

    В первом круге «Оренбург» проиграл 2:3 и в трех из четырех встреч сильнее был «Локо». Наши прогноз и ставка — П1 за 1.69. 0

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