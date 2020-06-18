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    В «Сент-Этьене» пять положительных тестов на коронавирус

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    Французский «Сент-Этьен» опубликовал информацию о результатах тестирования на коронавирус.

    «Сент-Этьен»
    «Сент-Этьен»

    Сообщается, что положительный тест сдали пять представителей клуба. Три из них — футболисты первой команды.

    Сдавшие положительный тест представители «Сент-Этьена» не контактировали друг с другом, они заразились во время карантина. Сейчас все они пребывают на самоизоляции.

    Команда планирует провести следующую тренировку в пятницу, 19 июня, учитывая имеющиеся ограничения.

    Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за панедмии коронавируса. На момент его остановки «Сент-Этьен» занимал 17-е место, имея в активе 30 очков в 28 матчах. 0

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