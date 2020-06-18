В «Сент-Этьене» пять положительных тестов на коронавирус

Французскийопубликовал информацию о результатах тестирования на коронавирус.

Сообщается, что положительный тест сдали пять представителей клуба. Три из них — футболисты первой команды.

Сдавшие положительный тест представители «Сент-Этьена» не контактировали друг с другом, они заразились во время карантина. Сейчас все они пребывают на самоизоляции.

Команда планирует провести следующую тренировку в пятницу, 19 июня, учитывая имеющиеся ограничения.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за панедмии коронавируса. На момент его остановки «Сент-Этьен» занимал 17-е место, имея в активе 30 очков в 28 матчах. 0