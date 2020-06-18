«Риу Аве» — «Бенфика»: счет матча 1:2, обзор голов

на выезде обыгралав матче 27-го тура чемпионата Португалии — 2:1 (0:1).

Фрагмент матча twitter.com/slbenfica 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий хозяев Мехди Тареми. Гости смогли отыграться лишь в середине второй половины благодаря усилиям Хариса Сеферовича. Автором победного гола на 87-й минуте стал полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль.

Стоит отметить, что во втором тайме «Риу Аве» получил три красные карточки, одна из которых досталась игроку на скамейке запасных.

«Бенфика» с 64 очками в активе вернулась на первое место в таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» по дополнительным показателям. Риу Ави« находится на шестой строчке.