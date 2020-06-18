«Риу Аве» — «Бенфика»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/slbenfica
Счет в матче был открыт на 26-й минуте, отличился нападающий хозяев Мехди Тареми. Гости смогли отыграться лишь в середине второй половины благодаря усилиям Хариса Сеферовича. Автором победного гола на 87-й минуте стал полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль.
Стоит отметить, что во втором тайме «Риу Аве» получил три красные карточки, одна из которых досталась игроку на скамейке запасных.
«Бенфика» с 64 очками в активе вернулась на первое место в таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» по дополнительным показателям. Риу Ави« находится на шестой строчке.
Чемпионат Португалии. 27-й тур
«Риу Аве» (Вила-ду-Конде) — «Бенфика» (Лиссабон) — 1:2 (1:0)
Голы: Тареми, 26 (1:0); Сеферович, 64 (1:1); Вайгль, 87 (1:2)Удаления: Альмоатасембелла, 62(«Риу Аве»); Сантуш, 72 («Риу Аве»)