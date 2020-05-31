Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Бывший голкипер и заместитель спортивного директораобъявил об уходе из клуба, в котором провел последние 25 лет

У 41-летнего специалиста истек срок контракта с «сине-бело-голубыми».

«Пришло время идти дальше. Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в "Зените". В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.

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Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного», — написал Малафеев в Instagram.

Он также поблагодарил руководство, коллег, футболистов и болельщиков «Зенита» «за понимание и поддержку».

«Пора получать новые знания и опыт», — подытожил Малафеев.

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