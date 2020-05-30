АПЛ провела 1 130 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено

Английская Премьер-лига сообщила о результатах тестирования на COVID-19 по итогам 28-29 мая.

За два дня были проверены 1 130 футболистов и сотрудников команд. Как сообщает пресс-служба лиги, ни у одного человека коронавирус выявлен не был.

По итогам тестирования, проведенного 25-26 мая, из 1 008 тестов положительные результаты были у четырех человек из трех клубов.

В период с 19 по 22 мая тесты сдали 996 человек, и коронавирус выявили у двоих из двух клубов.

17-18 мая проверили 748 человек, у шестерых из трех клубов — положительные результаты. 0