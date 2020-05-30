ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ
  • 21:24
    • «Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
  • 19:56
    • Источник: «Ростов» заинтересован в возвращении Гулиева
  • 18:27
    • «Айнтрахт» вырвал победу у «Вольфсбурга»
  • 16:25
    • 4 июня решится судьба нынешнего сезона НБА
  • 11:34
    • В команду сезона Лиги 1 в FIFA 20 вошли сразу 6 игроков ПСЖ
    Все новости спорта

    АПЛ провела 1 130 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено

    Футбол АПЛ Футбол АнглииКоронавирус в спорте Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Английская Премьер-лига сообщила о результатах тестирования на COVID-19 по итогам 28-29 мая.

    Тестирование на коронавирус
    Тестирование на коронавирус

    За два дня были проверены 1 130 футболистов и сотрудников команд. Как сообщает пресс-служба лиги, ни у одного человека коронавирус выявлен не был.

    По итогам тестирования, проведенного 25-26 мая, из 1 008 тестов положительные результаты были у четырех человек из трех клубов.

    В период с 19 по 22 мая тесты сдали 996 человек, и коронавирус выявили у двоих из двух клубов.

    17-18 мая проверили 748 человек, у шестерых из трех клубов — положительные результаты. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня
  • 00:50
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер» — «Динамо» К
  • 1.80
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шахтер» и «Динамо» много не забьют?
  • «Шахтер» — «Динамо» К. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Подойдет ли команда Реброва еще ближе к чемпионскому титулу?
  • «Академия Пушкаша» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Ислочь» на «Борисов Арене»?
  • БАТЭ — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Байер» в 2002-м году Футбол Верили в свои силы и оказались правы. О смелой игре «Байера» против «Юве» в 2002-мВ еврокубковом сезоне 2001/2002 леверкузенский клуб проделал немалый объем работы, чтобы дойти до плей-офф Вчера в 15:020
  • 18:10
    • «Ливерпуль» обратил внимание на форварда «Барселоны»
  • 17:35
    • Гендир «Зенита» о допуске болельщиков к матчам: Может проведем лотерею
  • 22:57
    • СМИ: Тер Штеген хочет получать в «Барселоне» 10 миллионов евро в год
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д Футбол «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле«РБ Лейпциг» был близок к победе над «Гертой», но в концовке гости спасли ничью 28/05/2020 в 12:300
  • Экспресс дня

  • Удержит ли «Боруссия» Д вторую позицию?
  • 2.93
    •
  • 22:47
    • Максименко: Если не позовут в Европу, буду в «Спартаке» всю карьеру
  • 22:36
    • «Филадельфия» подписала 21-летнего шведского защитника
  • 22:25
    • Панарин попал в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии НХЛ
    «Ливерпуль» — «Атлетико» Футбол Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавирусаСпортивные мероприятия в марте ускорили развитие пандемии коронавируса в Великобритании 27/05/2020 в 23:310
  • 21:55
    • АПЛ провела 1 130 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено
  • 21:48
    • В «Зените» опровергли информацию о переговорах со Шведом
  • 21:37
    • В Австрии одобрили проведение Гран-при Формулы-1 в июле 2020 года
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Эрцгебирге
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гамбург — Веен
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Левадия — Пайде
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.93
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Карвина — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Падерборн — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рух Брест — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие