«Милан» заинтересован в покупке форварда «Зенита»

намерен купить унападающего, передает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» запросили у агента иранца Фали Рамадани информацию о возможном переезде игрока в Европу. Пока неизвестно, приступит ли миланский клуб к конкретным переговорам с питерцами.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Наполи», «Лестера», «Вест Хэма», «Атлетико» и «Севильи».

Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в 14,5 миллионов евро. Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей. 0