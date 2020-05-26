УЕФА отклонил просьбу АЗ о пересмотре результатов чемпионата Нидерландов

Адвокатпровел переговоры с УЕФА по поводу возможного пересмотра итогового распределения мест в Эредивизи, досрочно завершенной из-за коронавируса, сообщает De Telegraaf.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершен 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Было принято решение не определять победителя турнира, а также распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице.

«Аякс» и АЗ набрали одинаковое количество очков (по 56) после 25-ти туров, но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей (45 против 37-ми), поэтому первое место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов отдали столичной команде, а алкмаарцев оставили вторыми с перспективой стартовать в квалификации чемпионской лиги.

Руководство АЗ не согласилось с решением и отправило письмо также в УЕФА с просьбой пересмотреть результаты. В обеих очных играх команд в сезоне победу одерживал АЗ (1:0, 2:0). 0