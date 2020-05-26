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    Владелец «Торпедо» назвал цель на следующий сезон

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    Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о целях команды на предстоящий сезон после ухода президента Елены Еленцевой.

    Роман Авдеев
    Роман Авдеев

    Также он подтвердил назначение Дениса Маслова на пост президента клуба.

    «У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения.

    Это чисто бизнес-решение — контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба.

    Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым.

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    • На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит», — цитирует Авдеева ТАСС. 0

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