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    Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины

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    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был переведен в «Спартак-2».

    Аяз Гулиев
    Аяз Гулиев

    Вместо Гулиева с основной командой будет работать полузащитник Констанин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

    По информации «Спорт-Экспресса», Гулиев нарушил командную дисциплину. Это выражалось в том, что он позволил себе некорректно общаться с членами тренерского штаба «Спартака».

    В этом сезоне Гулиев провел за «Спартак» 11 матчей в РПЛ.

    Напомним, что в апреле 2019 года Гулиев стал участником дорожного конфликта, в результате которого футболист сломал пешеходу, коим оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли, нос.

    Игроку удалось откупиться от пострадавшего, который в итоге не стал писать заявление в полицию. В «Спартаке» игрока оштрафовали. 0

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