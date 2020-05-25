Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины

Полузащитник «Спартака»был переведен в

Вместо Гулиева с основной командой будет работать полузащитник Констанин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба московского клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», Гулиев нарушил командную дисциплину. Это выражалось в том, что он позволил себе некорректно общаться с членами тренерского штаба «Спартака».

В этом сезоне Гулиев провел за «Спартак» 11 матчей в РПЛ.

Напомним, что в апреле 2019 года Гулиев стал участником дорожного конфликта, в результате которого футболист сломал пешеходу, коим оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли, нос.

Игроку удалось откупиться от пострадавшего, который в итоге не стал писать заявление в полицию. В «Спартаке» игрока оштрафовали. 0