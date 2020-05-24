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    Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах

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    Игроки «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах на базе в подмосковной Тарасовке, сообщает пресс-служба «красно-белых».

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»

    В занятиях приняли участие футболисты, допущенные к тренировочному процессу.

    Сначала тренеры по физподготовке определяли силовые возможности и мобильность футболистов, а также вариабельность их сердечного ритма.

    Затем «красно-белые» по очереди сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма. Через определенные отрезки времени скорость специальной беговой дорожки постепенно увеличивалась. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега брали кровь на анализ уровня лактата в ней.

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