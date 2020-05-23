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    У полузащитника «Спартака» Бакаева выявлен коронавирус

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    Футболисты «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Об этом сообщил официальный сайт «красно-белых».

    Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Он остался в Москве и переносит болезнь дома.

    Болезнь у Бакаева протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование.

    В то же время анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Хавбек уже перенес инфекцию и в настоящий момент здоров. После двухнедельного карантина Зобнин уже дважды прошел тест, который оказался отрицательным. На данный момент его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала 0

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