У полузащитника «Спартака» Бакаева выявлен коронавирус

Футболистыпрошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов.

Об этом сообщил официальный сайт «красно-белых».

Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Он остался в Москве и переносит болезнь дома.

Болезнь у Бакаева протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование.

В то же время анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Хавбек уже перенес инфекцию и в настоящий момент здоров. После двухнедельного карантина Зобнин уже дважды прошел тест, который оказался отрицательным. На данный момент его нахождение на базе не несет опасности для партнеров и персонала 0