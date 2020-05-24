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    Четыре футболиста «Севильи» нарушили карантин

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    Четыре футболиста «Севильи» нарушили правила карантина, установленного Ла Лигой, сообщает Marca.

    Эвер Банега
    Эвер Банега

    Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в домашней вечеринке.

    Жена Банеги опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, которые потом быстро удалила.

    «Я хочу извиниться за то, что произошло накануне. У нас была встреча семьи и друзей, мы поступили неправильно. По этой причине я хочу извиниться перед клубом, болельщиками и обществом в целом. Это не повторится. Мы хотим вернуться на поле как можно скорее», — написал Банега в Instagram.

    Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 8 июня. 0

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