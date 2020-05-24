Четыре футболиста «Севильи» нарушили карантин

Четыре футболиста «Севильи» нарушили правила карантина, установленного Ла Лигой, сообщает Marca.

Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега приняли участие в домашней вечеринке.

Жена Банеги опубликовала в социальных сетях несколько фотографий, которые потом быстро удалила.

«Я хочу извиниться за то, что произошло накануне. У нас была встреча семьи и друзей, мы поступили неправильно. По этой причине я хочу извиниться перед клубом, болельщиками и обществом в целом. Это не повторится. Мы хотим вернуться на поле как можно скорее», — написал Банега в Instagram.

Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 8 июня. 0