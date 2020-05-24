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    Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе

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    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о том, как обстоит ситуация со здоровьем футболистов в его команде.

    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков

    «У нас есть два желания — хотим быстрее начать играть и чтобы соблюдались правила безопасности.

    Как руководители страны говорили, главное — безопасность людей. У нас все игроки и сотрудники прошли тесты, все здоровы, все протекает хорошо.

    Болезнь нужно воспринимать серьезно, эта ситуация впервые в нашей жизни, найти правильное решение не так просто, — сказал Рудаков в эфире программы "Все на Матч!".

    Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее Исполком РФС принял решение возобновить турнир 21 июня.

    "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 0

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