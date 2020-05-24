Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе

Андрей Рудаков
globallookpress.com
«У нас есть два желания — хотим быстрее начать играть и чтобы соблюдались правила безопасности.
Как руководители страны говорили, главное — безопасность людей. У нас все игроки и сотрудники прошли тесты, все здоровы, все протекает хорошо.
Болезнь нужно воспринимать серьезно, эта ситуация впервые в нашей жизни, найти правильное решение не так просто, — сказал Рудаков в эфире программы "Все на Матч!".
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее Исполком РФС принял решение возобновить турнир 21 июня.
"Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 0