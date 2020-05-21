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    Зидан: В «Реале» все рады вернуться к тренировкам

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возвращение к тренировкам и возможное возобновление сезона в Испании.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Эта неделя складывается для нас очень хорошо, так как мы смогли вернуться к тренировкам в небольших группах. Мы можем выполнять больше тактической, физической и технической работы. Команда выглядит неплохо, но на следующей неделе будет еще лучше.

    Игроки думают о том, что теперь должны выжать максимум из оставшихся матчей. У нас осталось 11 поединков, и мы должны подготовиться к тому, чтобы завершить сезон сильно.

    Очень рад работать со своими игроками. Это самое важное за последние 60 дней. Мы очень рады вернуться на клубную базу для тренировок», — цитирует Зидана Goal. 0

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