Зидан: В «Реале» все рады вернуться к тренировкам

Главный тренерпрокомментировал возвращение к тренировкам и возможное возобновление сезона в Испании.

«Эта неделя складывается для нас очень хорошо, так как мы смогли вернуться к тренировкам в небольших группах. Мы можем выполнять больше тактической, физической и технической работы. Команда выглядит неплохо, но на следующей неделе будет еще лучше.

Игроки думают о том, что теперь должны выжать максимум из оставшихся матчей. У нас осталось 11 поединков, и мы должны подготовиться к тому, чтобы завершить сезон сильно.

Очень рад работать со своими игроками. Это самое важное за последние 60 дней. Мы очень рады вернуться на клубную базу для тренировок», — цитирует Зидана Goal. 0