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    Вице-президент ФИФА: В каком-то виде МЛС вернется уже летом

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    Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни ответил на вопрос, когда начнутся матчи МЛС.

    МЛС вернется летом
    МЛС вернется летом

    «В каком-то виде это произойдет уже летом. Власти крупных штатов Флориды и Калифорнии уже заявили, что профессиональный спорт может вернуться.

    Конечно, при условии соблюдения установленных протоколов и без зрителей. Понятно, что в Европе футбол занимает иное место и имеет иное значение.

    Здесь, в Северной Америке, собраны фактически все ведущие лиги мира по другим видам спорта — баскетбол, хоккей, бейсбол... Даже настольный теннис...

    Потому, конкуренция у футбола тут значительное серьезнее», — отметил Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex . 0

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