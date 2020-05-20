Вице-президент ФИФА: В каком-то виде МЛС вернется уже летом

МЛС вернется летом
globallookpress.com
«В каком-то виде это произойдет уже летом. Власти крупных штатов Флориды и Калифорнии уже заявили, что профессиональный спорт может вернуться.
Конечно, при условии соблюдения установленных протоколов и без зрителей. Понятно, что в Европе футбол занимает иное место и имеет иное значение.
Здесь, в Северной Америке, собраны фактически все ведущие лиги мира по другим видам спорта — баскетбол, хоккей, бейсбол... Даже настольный теннис...
Потому, конкуренция у футбола тут значительное серьезнее», — отметил Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex . 0