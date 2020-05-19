В чешском клубе выявлен случай коронавируса

Случай коронавируса выявлен в чешской, сообщает пресс-служба клуба.

Имя и роль в команде заразившегося не приводятся.

Отмечается, что в конце прошлой недели все игроки и персонал команд высшего дивизиона чемпионата Чехии прошли тест на коронавирус. Всего было проверено 740 человек, только у одного тест дал положительный результат.

Напомним, что за «Младу Болеслав» выступают россияне Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

Чемпионат Чехии планируют возобновить 23 мая отложенным матчем 23-го тура между «Теплице» и «Слованом». Встречи пройдут без зрителей. 0