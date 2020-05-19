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    В чешском клубе выявлен случай коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте
    Случай коронавируса выявлен в чешской «Младе Болеслав», сообщает пресс-служба клуба.

    Алексей Татаев
    Алексей Татаев

    Имя и роль в команде заразившегося не приводятся.

    Отмечается, что в конце прошлой недели все игроки и персонал команд высшего дивизиона чемпионата Чехии прошли тест на коронавирус. Всего было проверено 740 человек, только у одного тест дал положительный результат.

    Напомним, что за «Младу Болеслав» выступают россияне Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

    Чемпионат Чехии планируют возобновить 23 мая отложенным матчем 23-го тура между «Теплице» и «Слованом». Встречи пройдут без зрителей. 0

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