КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бундеслига вернулась. Вот как это былоФотогалерея: Бундеслига вернулась. Вот как это было
  • 19:25
    • У нападающего «Локомотива» диагностирован коронавирус
  • 21:34
    • Менхенгладбахская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт»
  • 19:14
    • Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь в привычное русло
  • 18:58
    • Кьеллини: То, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ, — гениально
  • 18:25
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»
    Все новости спорта

    Премьер-министр Италии подтвердил, что футболисты смогут начать командные тренировки с 18 мая

    Футбол Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что футбольные клубы страны смогут начать командные тренировки с 18 мая.

    Клубы Италии начнут коллективные тренировки
    Клубы Италии начнут коллективные тренировки

    В настоящий момент футболисты итальянских команд проводят индивидуальные тренировки на клубных базах.

    «Вчера мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18 мая и станет сигналом начала второго этапа.

    Кривая графика заболеваемости продолжает снижаться, цифры соответствуют нашим ожиданиям. Мы начали брать анализы крови на антитела и готовы войти во вторую фазу с уверенностью и чувством ответственности.

    Это просчитанный риск. В противном случае нам придется сидеть на карантине до разработки вакцины, а мы не можем себе этого позволить», — цитирует Конте Football Italia.

    С 25 мая в Италии возобновят работу тренажерные залы, бассейны и другие спортивные центры, однако перемещение граждан между регионами страны и выезд за границу будут ограничены до 3 июня.

    С 15 июня предусматривается открытие театров и кинотеатров.

    Ранее сообщалось, что как минимум девять клубов чемпионата Италии выступили против первоначального медицинского протокола.

    Он предполагает, что вся команда должна будет уйти на карантин, если хоть один игрок сдаст положительный тест на коронавирус.

    Возобновление сезона, прерванного из-за коронавируса, назначено на 13 июня, но премьер-министр не утвердил эту дату.

    «Прежде чем начать сезон, нам нужно еще несколько гарантий безопасности, и, после разговора с министром спорта Винченцо Спадафорой, у нас их сейчас нет. Я надеюсь, что они могут быть достигнуты как можно скорее», — заявил премьер-министр. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Много не мало. Пять замен в АПЛ не будут проблемой
  • 13/05/2020 в 23:39
    •
  • Прогноз
  • «Унион» — «Бавария»
  • 2.62
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать после карантина?
  • «Унион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сумеет ли «Кельн» одолеть «Майнц», оставшись без козла-маскота?
  • «Кельн» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Справится ли минское «Динамо» с деморализованной «Ислочью»?
  • «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Луис Гарсия Футбол Когда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-мПеренесемся на несколько минут в еврокубки 15-летней давности и заглянем в 1/4 Лиги чемпионов 15/05/2020 в 18:110
  • 16:32
    • Лидер «Тоттенхэма» восстановился от травмы
  • 15:16
    • Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах
  • 14:50
    • Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
    Клаудио Раньери Футбол «Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?Еврокубковые истории клубов, которые неожиданно выигрывали чемпионство в своих странах 15/05/2020 в 13:400
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит победное шествие?
  • 2.27
    •
  • 00:31
    • Фарфан: Очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле
  • 00:24
    • «Зенит-2» выступит в ПФЛ в следующем сезоне
  • 00:05
    • Клопп: Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • 14:18
    • Три российских клуба интересуются защитником «Метца»
  • 13:49
    • Врач ЦСКА скончался от коронавируса
  • 13:22
    • Вернер рассматривает переход только в «Ливерпуль»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Сувон Блюуингс — Ульсан Хендай
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Университет Тайваня — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Тайчун — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуан — Тайбэй Татун
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Хан Юэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сеул — Кванджу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Соннам — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арминия — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Белшина — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие