Премьер-министр Италии подтвердил, что футболисты смогут начать командные тренировки с 18 мая

Премьер-министр Италииподтвердил, что футбольные клубы страны смогут начать командные тренировки с 18 мая.

В настоящий момент футболисты итальянских команд проводят индивидуальные тренировки на клубных базах.

«Вчера мы утвердили новый указ, который вступит в силу с 18 мая и станет сигналом начала второго этапа.

Кривая графика заболеваемости продолжает снижаться, цифры соответствуют нашим ожиданиям. Мы начали брать анализы крови на антитела и готовы войти во вторую фазу с уверенностью и чувством ответственности.

Это просчитанный риск. В противном случае нам придется сидеть на карантине до разработки вакцины, а мы не можем себе этого позволить», — цитирует Конте Football Italia.

С 25 мая в Италии возобновят работу тренажерные залы, бассейны и другие спортивные центры, однако перемещение граждан между регионами страны и выезд за границу будут ограничены до 3 июня.

С 15 июня предусматривается открытие театров и кинотеатров.

Ранее сообщалось, что как минимум девять клубов чемпионата Италии выступили против первоначального медицинского протокола.

Он предполагает, что вся команда должна будет уйти на карантин, если хоть один игрок сдаст положительный тест на коронавирус.

Возобновление сезона, прерванного из-за коронавируса, назначено на 13 июня, но премьер-министр не утвердил эту дату.

«Прежде чем начать сезон, нам нужно еще несколько гарантий безопасности, и, после разговора с министром спорта Винченцо Спадафорой, у нас их сейчас нет. Я надеюсь, что они могут быть достигнуты как можно скорее», — заявил премьер-министр. 0