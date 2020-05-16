Врач «Локо»: У Фарфана самая легкая форма коронавируса

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин прокомментировал информацию о заражении форварда Джефферсона Фарфана коронавирусом.

«У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ — КТ-1. Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида.

Какие проявились симптомы? Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5.

Соответственно, тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР (методом полимеразной цепной реакции — прим. Livesport.ru) — положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.

Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсоксиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии.

При такой форме — в больнице ему быть не обязательно. Ему предписана домашняя изоляция. Он сейчас в Москве.

Он не контактировал с другими футболистами команды. У нас все футболисты сидят по домам, не контактируют друг с другом. Такая угроза исключена! Все на самоизоляции в своих домах, апартаментах.

Сейчас пройдут все ступени болезни. Но нужно понимать, что после выздоровления Джефферсону еще нужно будет находиться две недели на самоизоляции, карантине.

Думаю, он сможет вернуться в строй и будет допущен до тренировок через три-четыре недели», — отметил Хайкин в интервью «Спорт-Экспрессу». 0