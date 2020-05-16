«Айнтрахт» — «Боруссия» М: счет матча 1:3, обзор голов

Франкфуртскийпроиграл менхенгладбахской(1:3) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Алассан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (73, пен.).

Единственный гол хозяев поля забил Андре Силва (81).

После этой игры «Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрах» с 28 очками расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Байер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет против «Баварии».