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    Менхенгладбахская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М: счет матча 1:3, обзор голов

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    Франкфуртский «Айнтрахт» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:3) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Германии.

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    В составе победителей отличились Алассан Плеа (1-я минута), Марку Тюрам (7) и Рами Бенсебаини (73, пен.).

    Единственный гол хозяев поля забил Андре Силва (81).

    После этой игры «Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрах» с 28 очками расположился на 13-м месте.

    В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Байер», а «Айнтрахт» на выезде сыграет против «Баварии».

    Чемпионат Германии. 26-й тур
    «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» М — 1:3 (0:2)
    Голы: Плеа, 1 (0:1). Тюрам, 7 (0:2). Бенсебаини, 73 — с пенальти (0:3). Андре Силва, 81 (1:3)«Айнтрахт»: Трапп, Абраам (Хасебе, 74), Хинтереггер, Туре, Н`Дика (Кор, 83), Ильзанкер (Чэндлер, 74), Роде, Костич, Соу (Андре Силва, 46), Камада (Гачинович, 78), Дост«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78), Лайнер, Штробль, Хофманн, Нойхаус (Янчке, 90), Плеа (Бенеш, 90), Эмболо (Штиндль, 78), Тюрам (Херрманн, 66)Предупреждения: Эльведи, 9. Костич, 24. Н`Дика, 36. Андре Силва, 59. Ильзанкер, 70. Кор, 89
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