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    Чемпионат Швейцарии должен возобновиться в конце мая

    Футбол Коронавирус в спорте Базель Цюрих Янг Бойз
    Президент швейцарской футбольной лиги Генрих Шифферле заявил, что нет препятствий тому, чтобы чемпионат страны возобновился в конце мая.

    Чемпионат Швейцарии должен возобновиться в конце мая
    Чемпионат Швейцарии должен возобновиться в конце мая

    «По договору с федеральным правительством мы получили материальную помощь в размере 350 миллионов франков, плюс льготные условия кредитования были предоставлены без бюрократических проволочек и своевременно.

    Это помогло преодолеть кризис, связанный с пандемией. Клубы смогли избежать финансового краха и принять все меры предосторожности в борьбе с коронавирусом. В связи с этим, думаю, 29 мая мы сможем продолжить сезон», — цитирует Шифферле SFR Sport.

    Чемпионат Швейцарии был приостановлен после 23 туров. Лидером турнира является «Санкт-Галлен», на счету которого 45 очков. Столько же баллов и у «Янг Бойз», который уступает лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Базель» (40 очков). 0

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