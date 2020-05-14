Чемпионат Швейцарии должен возобновиться в конце мая

Президент швейцарской футбольной лигизаявил, что нет препятствий тому, чтобы чемпионат страны возобновился в конце мая.

«По договору с федеральным правительством мы получили материальную помощь в размере 350 миллионов франков, плюс льготные условия кредитования были предоставлены без бюрократических проволочек и своевременно.

Это помогло преодолеть кризис, связанный с пандемией. Клубы смогли избежать финансового краха и принять все меры предосторожности в борьбе с коронавирусом. В связи с этим, думаю, 29 мая мы сможем продолжить сезон», — цитирует Шифферле SFR Sport.

Чемпионат Швейцарии был приостановлен после 23 туров. Лидером турнира является «Санкт-Галлен», на счету которого 45 очков. Столько же баллов и у «Янг Бойз», который уступает лидеру по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Базель» (40 очков). 0