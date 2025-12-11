В четверг, 11 декабря, «Базель» примет «Астон Виллу» в рамках 6-го тура Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

10' Лео Леруа пробил из-за пределов штрафной «Астон Виллы», мяч зацепив ногу одного из защитников гостей, прилетел в руки вратарю Бизоту.

08' Удар Доминика Шмида из пределов штрафной «Виллы» после подачи Траоре, в падении поймал мяч вратарь гостей Марко Бизот.

07' После подачи с углового «Виллы», Кэш бил с линии штрафной «Базеля», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот не долетел.

06' Затяжная позиционная атака «Астон Виллы», пока дело до угроз воротам «Базеля» не дошло.

04' В спокойном темпе начинается игра, футболисты «Виллы» перебрались с мячом на половину поля «Базеля».

02' Мяч под контролем «Астон Виллы», пока на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Астон Виллы».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, вмещающем 38 512 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Халил Умут Мелер из Турции.

Стартовые составы команд

«Базель»: Хиц, Цунэмото, Аджети, Данилюк, Шмид, Метиньо, Леруа, Бачанин, Траоре, Шакири, Отеле.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Конса, Линделёф, Динь, Богард, Гессан, Онана, Санчо, Буэндия, Мален.

«Базель»

«Красно-синие» пока не впечатляют.  Команда находится на 24 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.  При этом «Базель» набрал 6 очков в 5 турах второго по значимости турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-синие» одолели «Винтертур» (2:1).  До того команда уверенно переиграла «Гран-Саконне» (3:1).  А вот поединок с «Санкт-Галленом» завершился паритетом (0:0).  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Базель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Красно-синие» нынче выглядят выгодно.  Команда победила в 2 своих последних матчах.  Причем «Базель» традиционно неудачно противостоит «вилланам».  В двух очных встречах команда по разу уступила и сыграла вничью.  Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Красно-синие» намерены закрепиться в топ-24.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в Лиге Европы выглядят весьма выгодно.  Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.  Причем «Астон Вилла» в 5 матчах турнира набрала 12 зачётных баллов.  При этом команда сумела отличиться 8 забитыми мячами.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  «Вилланы» одолели «Арсенал» (2:1).  До того команда сумела переиграть «Брайтон» (4:3).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вулверхэмптону» (1:0).  При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Вилланы» в последних поединках смотрелись блестяще.  Команда победила 7 раз кряду.  При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще одного мяча за матч.  Причем в Лиге Европы команда пропустила лишь 3 мяча.  «Вилланы» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире.  Да и мотивация продлить свой победный сериал огромная.  Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Вилланы» намерены как можно скорее подтянуться к лидеру.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча.  В розыгрыше Кубка Интертото в 2001 году в финале, в первом матче в Базеле соперники сыграли вничью 1:1, а в Бирмингеме победила «Астон Вилла» 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28