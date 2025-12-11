В четверг, 11 декабря, «Базель» примет «Астон Виллу» в рамках 6-го тура Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

10' Лео Леруа пробил из-за пределов штрафной «Астон Виллы», мяч зацепив ногу одного из защитников гостей, прилетел в руки вратарю Бизоту.

08' Удар Доминика Шмида из пределов штрафной «Виллы» после подачи Траоре, в падении поймал мяч вратарь гостей Марко Бизот.

07' После подачи с углового «Виллы», Кэш бил с линии штрафной «Базеля», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот не долетел.

06' Затяжная позиционная атака «Астон Виллы», пока дело до угроз воротам «Базеля» не дошло.

04' В спокойном темпе начинается игра, футболисты «Виллы» перебрались с мячом на половину поля «Базеля».

02' Мяч под контролем «Астон Виллы», пока на своей половине поля.

Статистика матча 50 Владение мячом 50 1 Фолы 0

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Астон Виллы».

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, вмещающем 38 512 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Халил Умут Мелер из Турции.

Стартовые составы команд

«Базель»: Хиц, Цунэмото, Аджети, Данилюк, Шмид, Метиньо, Леруа, Бачанин, Траоре, Шакири, Отеле.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Конса, Линделёф, Динь, Богард, Гессан, Онана, Санчо, Буэндия, Мален.

«Базель»

«Красно-синие» пока не впечатляют. Команда находится на 24 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы. При этом «Базель» набрал 6 очков в 5 турах второго по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» одолели «Винтертур» (2:1). До того команда уверенно переиграла «Гран-Саконне» (3:1). А вот поединок с «Санкт-Галленом» завершился паритетом (0:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Базель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Красно-синие» нынче выглядят выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах. Причем «Базель» традиционно неудачно противостоит «вилланам». В двух очных встречах команда по разу уступила и сыграла вничью. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» намерены закрепиться в топ-24.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в Лиге Европы выглядят весьма выгодно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем «Астон Вилла» в 5 матчах турнира набрала 12 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 8 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Вилланы» одолели «Арсенал» (2:1). До того команда сумела переиграть «Брайтон» (4:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вулверхэмптону» (1:0). При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Вилланы» в последних поединках смотрелись блестяще. Команда победила 7 раз кряду. При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Причем в Лиге Европы команда пропустила лишь 3 мяча. «Вилланы» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Да и мотивация продлить свой победный сериал огромная. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Вилланы» намерены как можно скорее подтянуться к лидеру.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 2 матча. В розыгрыше Кубка Интертото в 2001 году в финале, в первом матче в Базеле соперники сыграли вничью 1:1, а в Бирмингеме победила «Астон Вилла» 4:1.

