Матч, который многие в Англии назвали бы необязательный, превратился для «Виллы» в серьёзную проверку. Чужой стадион, напряжённый график, восемь изменений в основе и соперник, который дома всегда в порядке. Но «Вилла» справилась — и это важнейшая победа для Унаи Эмери.

Результат матча Базель Базель 1:2 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эванн Гессан 12' 1:1 Флавьюс Данильюк 34' 1:2 Юри Тилеманс 53' Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Флавьюс Данильюк, Доминик Шмид, Метиньо, Лео Леруа ( Марин Шотичек 85' ), Андрей Бачанин ( Коба Куандреди 74' ), Шердан Шакири ( Албиан Аети 62' ), Jonas Adjei Adjetey, Benie Traore ( Ибрахим Салах 74' ), Philipas Otele Астон Вилла: Марко Бизот, Ламаре Богард, Лука Динь, Виктор Линделёф, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Олли Уоткинс 64' ), Амаду Онана ( Морган Роджерс 64' ), Мэтти Кэш ( Юри Тилеманс 46' ), Дониелл Мален, Джейдон Санчо ( Бубакар Камара 64' ), Эванн Гессан Жёлтые карточки: Лео Леруа 72' — Мэтти Кэш 17', Эмилиано Буэндия 35', Эзри Конса 84', Джон МакГинн 87'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 3 Удары мимо 1 38 Владение мячом 62 2 Угловые удары 4 6 Офсайды 0 12 Фолы 8

С первой минуты было видно, что «Базель» действует по своему привычному плану. Максимально широкая схема, активные фланги, попытки раскачать центр давлением. На фоне этой плотности «Вилла» выглядела немного рыхло. Большая ротация дала себя знать, команда двигалась медленнее обычного, передачи шли с поправкой на страх ошибиться. И всё же именно гости открыли счёт — настолько случайно, что даже не было ощущения, будто хотели этого.

После углового защитники «Базеля» на смогли как следует вынести мяч, он от ноги Отеле отскочил к Гессану, который падал на газон, но всё равно смог пробить с разворота. Защитники в шоке от самих себя, вратарь не успевает, а мяч аккуратно ложится в ближний угол.

Но если кто и не был впечатлён началом, так это сам «Базель». Хозяева не только давили, но и находили способы доводить атаки до ударов. Они забили красивый гол после розыгрыша через центр, но ВАР нашёл офсайд на старте эпизода. Стадион коллективно вздохнул — слишком уж много усилий вложено, чтобы отпускать матч.

И вскоре всё повторилось, но уже без ошибки. Блестящая подача со штрафного от Шакири, рывок Данилюка, несвоевременный выход Бизота — и уже 1:1. «Вилла» на этот момент явно потеряла ритм, а периодами казалось, что хозяева вот-вот просто втопчут команду Эмери в газон.

Тилеманс выходит — и всё меняет

Унаи Эмери начал второй тайм с, как оказалось, главного решения всего матча. Вышел Юри Тилеманс, и почти сразу стало ясно, что именно его движения, контроль и чувство игрового ритма вернули «Вилле» порядок.

Гол получился и эффектным, и максимально «рабочим», где каждое мини-решение могло всё испортить. Богард, сместившись на правый фланг, заметил Бундию, тот сделал паузу, поставил корпус, дождался, пока защитник «Базеля» нарушит геометрию эпизода, и выкатил мяч под удар Тилемансу. Юри пробил в одно касание — не особо сильно, но идеально попал в тайминг. Вратарь как раз делал шаг к центру ворот, а мяч уже стелился в ближний угол.

После гола «Вилла» могла сразу закрывать матч. Гессан снова оказался в нужной точке, но промахнулся, Санчо в динамике не придумал удачного продолжения. Но накал при этом только рос, а «Базель» не отпускал ни на секунду. Шакири, которому уже по возрасту не положено быть в таком порядке, терзал защиту «Виллы», а его стандарты становились маленькими приступами для бирмингемской защиты.

Самый острый момент хозяева получили уже под занавес матча. Подача, удар в створ, и Роджерс, оказавшийся в нужной точке, совершенно случайно спасает команду от гола. Он даже не понял, чем именно попал по мячу, но именно такие моменты и создают еврокубковые победы.

«Вилла» продолжает уверенный поход по Европе

«Астон Вилла» уже несколько недель на подъёме. Серию из восьми побед подряд трудно назвать вспышкой, а команда Эмери явно играет взрослее, чем требует статус участника Лиги Европы. Ротация восьми игроков и всё равно победа — на чужом поле, против «Базеля», который дома почти не проигрывает.

15 очков, уверенное место среди тройки лидеров, почти гарантированное место в 1/8 и при этом отсутствие ощущения, что команда играет на максимуме. Скорее наоборот, кажется, что у неё есть ещё много секретов, которые откроются только весной.

«Базель» остаётся в одном очке от зоны плей-офф перед двумя январскими матчами. И даже победы в обоих не гарантируют места в 1/16. Возможно, поражение «Генку» в прошлом туре уже решило судьбу швейцарской команды.