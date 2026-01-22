В четверг, 22 января, «Зальцбург» примет на своем поле «Базель» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Анастасиос Папапетру из Греции.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», который вмещает 30 188 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Зальцбург» — «Базель». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

«Зальцбург»

«Зальцбург» неудачно выступает в нынешнем сезоне Лиги Европы и в данный момент не попадает в зону плей-офф. В турнирной таблице команда занимает только 31-е место и отстает от 24-й позиции, дающей право на участие в матчах на вылет, на четыре очка. Всего на счету австрийского клуба только 3 набранных балла и пока это очень мало.

В двух последних турах Лиги Европы «Зальцбург» проиграл итальянской «Болоньи» (1:4) и немецкому «Фрайбургу» (0:1). Всего в нынешнем розыгрыше турнира австрийцы потерпели пять поражений при одной виктории. Разница забитых и пропущенных голов отрицательная — 5:11.

«Базель»

«Базель» выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Европы не очень удачно и имеет лишь небольшие шансы пробиться в плей-офф. В данный момент швейцарская команда занимает 26-е место в турнирной таблице и отстает от заветной 24-ки на одно очко. В случае успеха в предстоящей игре «базель» может рассчитывать на общий успех в ЛЕ.

В четырех последних турах Лиги Европы швейцарцы одержали всего одну победу, была она добыта в матче против ФКСБ (3:1). Остальные три встречи завершились поражениями от Лиона (0:2), Генка (1:2) и «Астон Виллы» (1:2).

Личные встречи

Между собой «Зальцбург» и «Базель» играли три раза, но было это уже больше десяти лет назад. Последняя очная дуэль состоялась в рамках Лиги Европы и завершилась гостевой победой швейцарского клуба со счетом (2:1), случилось это в 2014 году.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28