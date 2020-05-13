Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить

Главный тренер «Химок»высказался против возобновления сезона в российском футболе.

По его словам, футболисты без нормальной подготовки будут часто получать травмы, а потому «игра не стоит свеч».

«Нельзя сравнивать Англию с Россией. У нас не платят такие огромные деньги за права на телетрансляции. Поэтому в РПЛ сложилась безвыходная ситуация и чемпионат стоит завершить.

Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, немедленное возобновление сезона — это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм.

Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают ломаться. Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку.

Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят.

Или давайте представим ситуацию, при которой кто-то подхватит коронавирус уже после возобновления сезона. Команде снова придётся изолироваться. Дальше ей предстоит снятие с турнира?

Все футбольные трансферы

Тогда зачем это все? Поэтому, на мой взгляд, не нужно возобновлять сезон для галочки и подвергать футболистов риску. Считаю, игра в данном случае не стоит свеч.

Лучше спокойно готовиться к новому сезону, восстанавливать кондиции», — рассказал Юран в интервью RT.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. 0