Медведев: Завершение периода нерабочих дней позволяет вернуться к тренировкам

Александр Медведев
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«При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата», — приводит слова Медведева ТАСС.
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней начиная с 12 мая.
Ранее Медведев сообщил, что 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата.
15 мая состоится очередное заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба чемпионата России. 0