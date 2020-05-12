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    Медведев: Завершение периода нерабочих дней позволяет вернуться к тренировкам

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что после объявления о завершении периода нерабочих дней в России клубы постепенно смогут возвращаться к тренировкам.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата», — приводит слова Медведева ТАСС.

    В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней начиная с 12 мая.

    Ранее Медведев сообщил, что 27 мая является крайним днем для принятия решения о продолжении чемпионата.

    15 мая состоится очередное заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба чемпионата России. 0

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