Фабрегас считает, что Лигу 1 прервали слишком рано

Полузащитникпрокомментировал решение французских властей досрочно прекратить Лигу 1.

«Это было серьезным решением, и я понимаю, почему руководство лиги приняло его. Но, может быть, оно было принято слишком рано, учитывая сколько лиг по-прежнему пытаются продолжить сезон.

Самое главное — это здоровье и безопасность. Я поддерживаю это на 100 процентов. Но возможно мы могли бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками. Во время них ты не рискуешь заразиться: никого не трогаешь, ни к кому не подходишь близко», — цитирует Фабрегаса beIN Sports.

Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ объявлен чемпионом Лиги 1. «Монако» расположился на девятом месте. 0