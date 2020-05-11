КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена самаТоп-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
  • 08:50
    • «Зенит» опроверг переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна
  • 07:32
    • Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
  • 07:16
    • Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход
  • 07:00
    • Глава Ла Лиги назвал возможную дату возобновления сезона
  • 22:35
    • УЕФА может возобновить и завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе
    Все новости спорта

    Фабрегас считает, что Лигу 1 прервали слишком рано

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Франции Лига 1 Монако Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал решение французских властей досрочно прекратить Лигу 1.

    Сеск Фабрегас
    Сеск Фабрегас

    «Это было серьезным решением, и я понимаю, почему руководство лиги приняло его. Но, может быть, оно было принято слишком рано, учитывая сколько лиг по-прежнему пытаются продолжить сезон.

    Самое главное — это здоровье и безопасность. Я поддерживаю это на 100 процентов. Но возможно мы могли бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками. Во время них ты не рискуешь заразиться: никого не трогаешь, ни к кому не подходишь близко», — цитирует Фабрегаса beIN Sports.

    Напомним, что чемпионат Франции по футболу официально остановлен из-за пандемии коронавируса. ПСЖ объявлен чемпионом Лиги 1. «Монако» расположился на девятом месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответах
  • Вчера в 19:20
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»
  • 1.57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Смолевичи» — БАТЭ: у хозяев шансов будет мало?
  • «Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Прервет ли «Ашхабад» победную серию «Шагадама»?
  • «Ашхабад» — «Шагадам». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • 09:06
    • Сотрудницу РФС обокрали на 50 миллионов рублей
  • 07:47
    • У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости
  • 09:23
    • Фабрегас считает, что Лигу 1 прервали слишком рано
    Карл-Хайнц Ридле Футбол За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФАЧемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги Вчера в 17:580
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 08:34
    • В «Алавесе» согласились на снижение зарплат
  • 08:18
    • Рамос: Испании нужен футбол в качестве экономической поддержки
  • 08:03
    • Хавбек «Вольфсбурга» получил травму на первой тренировке после выхода из карантина
    Джордан Хендерсон Футбол Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»История метаморфозы капитана «Красных» Вчера в 02:180
  • 21:23
    • Стали известны сроки восстановления Йовича
  • 20:02
    • «Смолевичи» и БАТЭ забили восемь голов на двоих
  • 19:48
    • Алаев назвал шансы на возобновление чемпионата России «очень высокими»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Локомотив Гомель — Крумкачы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Ординар дня 11 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие