КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кей-лига вернуласьКимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболу
  • 15:42
    • Гоберман: Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина
  • 12:47
    • Защитник «Ахмата» заявил, что команда переболела коронавирусом зимой
  • 11:19
    • Клубы Серии А 13 мая проведут экстренное собрание
  • 07:47
    • У одного бойца UFC 249 выявлен коронавирус
  • 07:31
    • ФИФА разрешила национальным чемпионатам отказаться от VAR
    Все новости спорта

    Гоберман: Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-советник президента «Локомотива» Лев Гоберман, работавший в начале правления Ильи Геркуса, поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась в «Локомотиве» вокруг Юрия Семина. Пошли слухи, что его скоро могут сменить.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Семину было легче выиграть аппаратную войну. Тогда лагеря было три, теперь — два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина. С той целью, чтобы в клубе все было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Семин — единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.

    Сама по себе ситуация выглядит дикой. И, если она реализуется, то это подтвердит мне, что в своих рассуждениях о странности структуры управления "Локомотива" я прав. Эта структура может случайно принять хорошее решение, как с назначением Семина в 2016-м, но по своей сути обречена принимать плохие. Если его увольнение произойдет, оно побьет все рекорды и по неверности, и по несвоевременности.

    Из стали Семин действительно сделан во всем, что касается защиты интересов игроков, команды, спортивного результата. Но есть вещи, которые откровенно становятся ударами ниже пояса. Серебро в российском профессиональном футболе — результат выдающийся. И когда за три года ты даешь золото, серебро и опять серебро, а тебе говорят: "Извини, дай дорогу молодым"… Это не поддается вообще никакой логике», — приводит слова Гобермана «Спорт Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • 01/05/2020 в 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Ашхабад» — «Ахал»
  • 1.88
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Торпедо-БелАЗ» борьбу за первое место в чемпионате?
  • «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как сыграют лидеры чемпионата Туркменистана?
  • «Ашхабад» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бой Фергюсона и Гейджи закончится досрочно?
  • Фергюсон — Гейджи. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Бундеслига готова к возвращению Футбол Пример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футболаЧемпионат Германии по футболу готовится возобновиться в мае после перерыва из-за пандемии COVID-19 07/05/2020 в 19:230
  • 14:32
    • «Спартак» подписал Любимова
  • 14:30
    • Уайт: Должны организовать бой Кормье и Миочича к августу
  • 14:15
    • Тедеско: Почему я выбрал «Спартак»? Важную роль в этом сыграл Томас Цорн
    «Интер» Футбол Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»Некоторые чемпионаты наконец-то начали делать маленькие шажки к возобновлению, но пока этого не произошло, ностальгируем о былом 07/05/2020 в 16:120
  • Экспресс дня

  • Что принесет «динамовское» дерби?
  • 2.24
    •
  • 15:13
    • Влашич о сокращении зарплат: Мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации
  • 14:02
    • У «Барселоны» самый дорогой молодежный состав в Ла Лиге
  • 13:49
    • «Ювентус» может включить Де Шильо в сделку с «Барселоной»
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? 07/05/2020 в 04:300
  • 13:16
    • Ржига: Ведутся переговоры с «Барысом». Скоро будет больше информации
  • 12:13
    • Руководство АПЛ опасается отказа футболистов возобновлять сезон
  • 12:30
    • «Лион» намерен подписать центрального защитника
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие