Гоберман: Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина

Экс-советник президента «Локомотива», работавший в начале правления Ильи Геркуса, поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась в «Локомотиве» вокруг. Пошли слухи, что его скоро могут сменить.

«Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Семину было легче выиграть аппаратную войну. Тогда лагеря было три, теперь — два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина. С той целью, чтобы в клубе все было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Семин — единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.

Сама по себе ситуация выглядит дикой. И, если она реализуется, то это подтвердит мне, что в своих рассуждениях о странности структуры управления "Локомотива" я прав. Эта структура может случайно принять хорошее решение, как с назначением Семина в 2016-м, но по своей сути обречена принимать плохие. Если его увольнение произойдет, оно побьет все рекорды и по неверности, и по несвоевременности.

Из стали Семин действительно сделан во всем, что касается защиты интересов игроков, команды, спортивного результата. Но есть вещи, которые откровенно становятся ударами ниже пояса. Серебро в российском профессиональном футболе — результат выдающийся. И когда за три года ты даешь золото, серебро и опять серебро, а тебе говорят: "Извини, дай дорогу молодым"… Это не поддается вообще никакой логике», — приводит слова Гобермана «Спорт Экспресс». 0