Четыре клуба МЛС возобновили тренировки
globallookpress.com
Клубы, среди которых «Атланта Юнайтед», принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами», «Спортинг Канзас Сити» и другие, провели занятия, следуя строгим правилам по профилактике коронавирусной инфекции.
Напомним, сезон МЛС был приостановлен из-за пандемии в середине марта. Возобновление чемпионата ожидается не раньше июня.
MLS to begin individual player workouts beginning May 6https://t.co/iKofpJfVu9— MLS Communications (@MLS_PR) May 1, 2020