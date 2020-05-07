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    Четыре клуба МЛС возобновили тренировки

    Футбол Коронавирус в спорте MLS
    Четыре клуба МЛС возобновили индивидуальные тренировки в среду, 6 мая. Об этом сообщает АР.

    Четыре клуба МЛС возобновили тренировки
    Четыре клуба МЛС возобновили тренировки

    Клубы, среди которых «Атланта Юнайтед», принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами», «Спортинг Канзас Сити» и другие, провели занятия, следуя строгим правилам по профилактике коронавирусной инфекции.

    Напомним, сезон МЛС был приостановлен из-за пандемии в середине марта. Возобновление чемпионата ожидается не раньше июня.

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