5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Жетысу». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» по итогам 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 22 очка в активе и находится в середине таблицы.
Команда идет седьмой и на четыре балла опережает нынешнего соперника, а также на пять пунктов отстаёт от зоны еврокубков (топ-3).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 15-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение как раз от «Жетысу» (0:1).
Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Астаной» с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Актобе» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и одном поражении.
Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, однако в то же время, они и немалы, ведь в текущей кампании они все же выглядят сильнее, чем соперник.
Виталий Латурнус и Артур Шушеначев — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с четырьмя голами.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и пребывает в середине таблицы.
Команда занимает девятое место с отрывом в восемь баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу как раз над «Актобе» (1:0).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся феерической мировой с «Алтаем» (3:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.
Гости с такой формой могут вполне рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно после победы над нынешним соперником в прошлом туре, но на выезде они вполне могут и проиграть.
Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Актобе» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Жетысу» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Жетысу» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.69. Ничья — в 3.50, выигрыш «Жетысу» — в 4.33.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.83.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних поединках на выезде.
Такой же расклад сыграл в трех из пяти последних матчей этих соперников.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жетысу».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15