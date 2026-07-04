Вмешается ли «Актобе» в борьбу за еврокубки?

прогноз на борьбу за еврокубки, ставка за 1.83

5 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Жетысу». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 22 очка в активе и находится в середине таблицы.

Команда идет седьмой и на четыре балла опережает нынешнего соперника, а также на пять пунктов отстаёт от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 15-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение как раз от «Жетысу» (0:1).

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Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Астаной» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в семи последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Актобе» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на три очка, однако в то же время, они и немалы, ведь в текущей кампании они все же выглядят сильнее, чем соперник.

Виталий Латурнус и Артур Шушеначев — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с четырьмя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 15-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и пребывает в середине таблицы.

Команда занимает девятое место с отрывом в восемь баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу как раз над «Актобе» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся феерической мировой с «Алтаем» (3:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Гости с такой формой могут вполне рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно после победы над нынешним соперником в прошлом туре, но на выезде они вполне могут и проиграть.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Актобе» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жетысу» забивали обе команды

в трех последних матчах «Жетысу» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.69. Ничья — в 3.50, выигрыш «Жетысу» — в 4.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.83.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних поединках на выезде.

Такой же расклад сыграл в трех из пяти последних матчей этих соперников.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Актобе» — «Жетысу» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жетысу».

2.15 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Актобе» — «Жетысу» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15