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    В УЕФА одобрили возобновление сезона в Бундеслиге

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    Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин одобрил решение руководства немецкой Бундеслиги возобновить футбольный сезон-2019/20, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «То, что немецкие власти согласились возобновить чемпионат — хорошая новость. Это огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей.

    Это результат тщательного планирования и конструктивного диалога между футбольными властями и политиками, и я уверен, что Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол со всеми его эмоциями и непредсказуемостью в нашу жизнь», — цитирует Чеферина «Р-Спорт».

    Чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который 16 мая возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса. 0

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