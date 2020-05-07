В УЕФА одобрили возобновление сезона в Бундеслиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)одобрил решение руководства немецкой Бундеслиги возобновить футбольный сезон-2019/20, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

«То, что немецкие власти согласились возобновить чемпионат — хорошая новость. Это огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей.

Это результат тщательного планирования и конструктивного диалога между футбольными властями и политиками, и я уверен, что Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол со всеми его эмоциями и непредсказуемостью в нашу жизнь», — цитирует Чеферина «Р-Спорт».

Чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который 16 мая возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса. 0