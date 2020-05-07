В УЕФА одобрили возобновление сезона в Бундеслиге

Александер Чеферин
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«То, что немецкие власти согласились возобновить чемпионат — хорошая новость. Это огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей.
Это результат тщательного планирования и конструктивного диалога между футбольными властями и политиками, и я уверен, что Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол со всеми его эмоциями и непредсказуемостью в нашу жизнь», — цитирует Чеферина «Р-Спорт».
Чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который 16 мая возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса. 0