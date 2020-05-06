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    Фабрегас: Были в шоке от завершения сезона

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    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, как отреагировал на решение досрочно завершить чемпионат Франции-2019/20.

    Сеск Фабрегас
    Сеск Фабрегас

    «Решение досрочно завершить сезон застало нас врасплох. Как и у каждой команды, у нас есть группа в WhatsApp, куда наш тренер по физподготовке высылал упражнения каждый день. И вот, вдруг, в какой-то момент нам внезапно сказали, что сезон отменен. Мы были в шоке.

    У капитанов была встреча с президентом Федерации футбола Франции, на которой было решено возобновить сезон 17 июля, однако через 2 дня после этой встречи нам объявили о завершении чемпионата», — цитирует испанца Mundo Deportivo.

    Чемпионом Франции был признан «Пари Сен-Жермен», а «Монако» занял девятое место и не попал в еврокубки. 0

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