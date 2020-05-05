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    Кьеза не намерен покидать «Фиорентину»

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    Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что Федерико Кьеза не покинет клуб этим летом.

    Федерико Кьеза
    Федерико Кьеза

    «Если он захочет уйти, то мы пойдем навстречу при условии подходящего предложения. Мы должны увидеть, сколько он стоит. Хотя с прошлого года цена могла упасть.

    Я ничего не предлагал Федерико, это фэйковая новость. Главное, что игрок хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался», — цитирует Коммиссо Football Italia.

    Стоимость футболиста на Transfermarkt 48 млн евро. Интерес к форварду проявляют «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». 0

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