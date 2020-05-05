Кьеза не намерен покидать «Фиорентину»

Владелецзаявил, чтоне покинет клуб этим летом.

«Если он захочет уйти, то мы пойдем навстречу при условии подходящего предложения. Мы должны увидеть, сколько он стоит. Хотя с прошлого года цена могла упасть.

Я ничего не предлагал Федерико, это фэйковая новость. Главное, что игрок хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался», — цитирует Коммиссо Football Italia.

Стоимость футболиста на Transfermarkt 48 млн евро. Интерес к форварду проявляют «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». 0