Чемпионат Украины могут возобновить в конце мае

Украинский Премьер-лига может возобновится уже 30 мая. Об этом сообщил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Если 11 мая ослабят карантин, надеюсь, с 12 мая начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, до 6 мая все прояснится.

Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа — куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя.», — сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».

Отметим, что к тренировкам украинские команды могут приступить 12 мая. 0