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    Чемпионат Украины могут возобновить в конце мае

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    Украинский Премьер-лига может возобновится уже 30 мая. Об этом сообщил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

    Сергей Палкин
    Сергей Палкин

    «Если 11 мая ослабят карантин, надеюсь, с 12 мая начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, до 6 мая все прояснится.

    Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа — куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя.», — сказал Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».

    Отметим, что к тренировкам украинские команды могут приступить 12 мая. 0

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